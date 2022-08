Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco: “Mi hanno proposto il GF Vip”

Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco, ha parlato del loro rapporto su TikTok e ha svelato di essere stata contattata per il GF Vip.

L’ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli, ha risposto ad alcune domande su TikTok. La ragazza ha svelato di essere stata contattata per il Grande Fratello Vip. Sarà una delle nuove concorrenti?

Giulia Lisioli: “Mi hanno proposto il GF Vip”

Per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini avrebbe voluto un cast di giovanissimi, tenendo conto di molti nomi trapelati nel corso del tempo. Tra le persone contattate, infatti, ci sarebbe anche Giulia Lisioli, la ex fidanzata di Blanco. Lei stessa ha raccontato della proposta su TikTok. “Mi hanno proposto di entrare in una casa di TikToker, di fare il Grande Fratello Vip e L’Isola dei famosi.

Ma non è il mio stile di vita, sarebbe anche una cosa bella, ma non è il mio stile di vita” ha dichiarato Giulia Lisioli, spiegando che fa la barista e sogna l’università. “Ho iniziato a lavorare in un bar. Vorrei fare l’università, fashion design. Il mio obiettivo nella vita è essere modella, anche se so che è una cosa parecchio difficile. Vorrei anche aprirmi un canale su Twitch, magari verso settembre o ottobre” ha aggiunto la ragazza.

Giulia Lisioli su Blanco: “Ascolto ancora le sue canzoni”

Nell’intervista su TikTok si è parlato anche del suo rapporto con Blanco. “Come mi sento quando ascolto le sue canzoni? Siamo cresciuti insieme, le sue canzoni mi emozionano, mi capita tutt’ora di ascoltarle” ha risposto Giulia. “Mi sono sentita ferita, ci sono rimasta male, ma come è normale che sia. Però volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna.

Ma mi sono sentita un attimo ferita, ci sono rimasta male. Su Instagram ho ricevuto tantissimi messaggi. Ora mi sento bene, sono in pace con me stessa. […] Per me il numero di follower non è importante, dopo Blanco ne ho persi un sacco perché la gente vuole il gossip. Ma chi ha smesso di seguirmi significa che non ci tiene a me” ha aggiunto, parlando della fine della loro relazione.