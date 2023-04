Giulia Pauselli fuori da Amici: cosa è successo alla ballerina

Sarà costretta ad un nuovo stop forzato Giulia Pausella, e a sole due settimane dalla fine di Amici, i suoi fan non la potranno più vedere ballare nell’amato programma di Maria De Filippi. Lo scorso 30 agosto la Pauselli è diventata per la prima volta mamma, ed ha perciò dovuto prendersi un bel periodo di pausa, tornata dopo soli pochi mesi dal parto però, ora la ballerina professionista deve fare i conti con un grave infortunio. Si tratta dell’ennesima problema in pochi giorni per il programma, che ha già dovuto fare i conti con un focolaio di covid.

L’infortunio di Giulia Pauselli, cosa è successo alla ballerina

A causa del nuovo infortunio, Giulia Pauselli non ha potuto partecipare alla puntata di Amici del 29 aprile, e non potrà nemmeno prendere parte alle ultime messe in onda della stagione.

Sui social la ballerina ha dato la notizia ai suoi fan, caso vuole proprio nella Giornata Internazionale della danza: “Vorrei sicuramente celebrare questa giornata in maniera diversa ma mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli: ‘The show must go on’ qualsiasi cosa succeda. A ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile“.

Sembrerebbe infatti che la ballerina si sia infortunata durante il ballo fatto con Giofrè, uno spettacolo molto sensuale che ha mandato in visibilio gli spettatori.