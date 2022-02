Giulia Pauselli, la decisione sulla gravidanza: “Lo faccio per rispetto”

Giulia Pauselli ha svelato i motivi per cui avrebbe deciso di non parlare pubblicamente della sua gravidanza.

Durante lo speciale di domenica a Amici di Maria De Filippi, Giulia Pauselli ha annunciato che lei e Marcello Sacchetta aspettano un bambino, ma sui social ha svelato perché preferirebbe non parlare della gravidanza.

Giulia Pauselli: la gravidanza

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono più felici e uniti che mai e presto avranno il loro primo figlio.

I due hanno svelato pubblicamente che non hanno però intenzione di parlare della gravidanza nonostante in tanti, tra i loro fan, sono impazienti di saperne di più.

“Ci sono giorni in cui vorrei gridare al mondo quanto di più prezioso sta crescendo dentro dì me ma poi penso che per una volta nella vita non esiste cosa più intima,profonda e viscerale dì questa e che merita tempo,rispetto e protezione.

Vi ringraziamo per tutti i messaggi che riceviamo continuamente, per i consigli e per le tante domande lecite e curiose alle quali al momento non ci sentiamo dì rispondere”, ha spiegato Giulia Pauselli, che intende vivere questo momento particolarmente delicato insieme al fidanzato e alla famiglia.

L’amore e la gravidanza

La coppia è più felice e unita che mai e entrambi hanno tranquillizzato i fan sul loro stato d’animo in questo momento.

“Noi stiamo benissimo e innamorati più che mai, pronti ad affrontare questo immenso cambiamento,qualche trasloco e la gioia più grande che questa vita poteva mai regalarci”, ha ammesso Giulia Pauselli, entusiasta nel poter finalmente costruire una famiglia insieme al suo fidanzato. I due aggiorneranno i fan dopo la nascita del bambino? Al momento sulla questione tutto tace e in tanti sui social non vedono l’ora di conoscere qualche dettaglio in più.