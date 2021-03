Giulia Pauselli ha replicato dopo aver ricevuto critiche per il suo tweet contro Rosa e Martina ad Amici.

Sui social Giulia Pauselli è finita nell’occhio del ciclone per aver ritwittato una frecciatina contro le ballerine Rosa Di Grazia e Martina Miliddi. La stessa Pauselli ha poi chiarito la vicenda.

Giulia Pauselli contro Rosa e Martina

Da settimane Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, entrambe concorrenti di Amici di Maria De Filippi, sono nell’occhio del ciclone.

Nelle ultime ore però anche la ballerina Giulia Pauselli è finita al centro della bufera per aver ritwittato un messaggio contro le due concorrenti: “RIP per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare 80 pezzi per delle pizzettare come Martina e Rosa”, si leggeva nel messaggio. A seguire la Pauselli ha spiegato di aver condiviso il messaggio per sbaglio e ha invitato i suoi fan a non esprimersi in maniera negativa sulle due concorrenti:

È partito il pollice automatico . Grazie a tutti per i pensieri belli ma evitate i commenti negativi perché poi mi sbaglio anche io . Vi voglio bene 🥰 — Giulia Pauselli (@PauselliGiulia) March 28, 2021

Dunque la ballerina ha preferito mettere a tacere le polemiche chiarendo di non avere nulla contro le due concorrenti. Alla scuola di Maria De Filippi intanto, anche Alessandra Celentano ha avuto da ridire sulla performance di Martina Miliddi, che ha definito “negata” per il ballo. Contro l’insegnante di Amici, famosa per i suoi modi severi e diretti, si sono scagliati Maria De Filippi e Stefano De Martino, che non hanno condiviso il suo modo di esprimere a Martina il suo giudizio.