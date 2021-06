Giulia Penna presenta il videoclip ufficiale del suo nuovo singolo, “Savana”

Giulia Penna presenta il nuovo singolo, “Savana”, e il videoclip ufficiale girato in una cava del Piemonte insieme al maestro Matteo Addino.

Seguitissima sui social e non solo: un talento coinvolgente e straordinario quello di Giulia Penna, che presenta il suo nuovo singolo, “Savana”. Il videoclip ufficiale è stato girato in una cava del Piemonte e vanta le spettacolari coreografie del maestro internazionale Matteo Addino, che vuole scatenare la voglia d’estate, in perfetta sintonia con i desideri della gente, sempre più desiderosa di riassaporare la tanto acclamata libertà.

Giulia Penna presenta il nuovo singolo, “Savana”

“Savana”, il nuovo singolo, “mostra una Giulia più matura e consapevole. Grazie alla collaborazione con Leo Pari e Gianluigi Fazio sono riuscita a tirare fuori questo nuovo lato di me stessa”. Così Giulia Penna ha parlato del suo nuovo singolo, “Savana”.

Nel videoclip l’artista che lo scorso anno conquistò le classifiche con il tormentone “Bacio a distanza” si è avvalsa della collaborazione del coreografo internazionale Matteo Addino.

A tal proposito ha commentato: “Sono felicissima di avere affianco Matteo nel mio percorso artistico sia come coreografo sia come amico, ha un cuore grande tanto quanto il suo talento. Le sue coreografie sono sempre una garanzia oltre che un meraviglioso spettacolo. Nel mio nuovo singolo è riuscito, come sempre, a esprimere con la coreografia la “sensazione” e “l’emozione” del pezzo”. Poi l’augurio: “Non vedo l’ora che tutti possano vederla, sentirla e ballarla tutta l’estate”.

Giulia Penna e la collaborazione con Matteo Addino per il video di “Savana”

La stima è reciproca. Matteo Addino, infatti, apprezza molto la poliedricità di Giulia e dichiara: “È una ragazza di straordinaria sensibilità che riesce ad arrivare al pubblico attraverso più mezzi di comunicazione”.

“Sono onorato di esserle amico e di aver potuto disegnare ancora una volta le coreografie per poter trasmettere visivamente lo splendido messaggio della sua musica. Il videoclip è una delle forme d’arte che amo di più”, ha tenuto a sottolineare.

Giulia Penna, “Savana” e la coreografia di Addino

Il video ufficiale di “Savana” è stato girato in una cava in Piemonte in un panorama suggestivo. Per realizzarlo è nata una bella collaborazione tra la cantante e il famoso coreografo internazionale, Matteo Addino, responsabile per programmi di successo come “Il Cantante Mascherato” e “Ballando on The Road”. Il brano è subito entrato nelle playlist editoriali New Music Friday e Novità Pop di Spotify.

Nato dalla collaborazione con Leo Pari (autore di Malika Ayane, Simone Cristicchi, Elodie e produttore artistico del disco “Superbattito” di Gazzelle) e Gianluigi Fazio (autore e produttore che ha collaborato con Laura Pausini, Marco Mengoni, Nek e Paola Turci), “Savana” rappresenta un nuovo capitolo all’interno del percorso artistico di Giulia Penna. Su un tappeto musicale, in cui sonorità urban si fondono con il pop, la cantante racconta la sensazione di ricerca di un ragazzo, incontrato forse grazie al destino, in un luogo misterioso e selvaggio come quello di una savana. Romana, ma milanese d’adozione, Giulia, oltre che un personaggio molto amato sul web, è un’artista indipendente che scrive e che canta le proprie canzoni e con i suoi precedenti singoli ha già raggiunto importanti risultati.