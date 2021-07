Giulia Prelemi e Pierpaolo Pretelli pronti alle nozze? La risposta dell’ex Velino

Pierpaolo Pretelli ha risposto sull'eventuale ipotesi di matrimonio con Giulia Salemi: le parole dell'ex gieffino a Uno Weekend su Rai 1

Tra i maggiori argomenti di discussione dell’ultima stagione televisiva 2021-2021 c’è stata senza dubbio la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due, conosciutisi nella Casa del Grande Fratello Vip 5, continuano a stare insieme anche a reality finito, avendo evidentemente trovato la chiave per andare d’amore e d’accordo nonostante le molte critiche ricevute.

Tale affiatamento reciproco ha del resto portato molti fan dei due piccioncini a domandarsi se stiano già eventualmente pensando a cose serie… ovverosia al matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Pierpaolo parla delle nozze con Giulia

Tale lecita domanda ha trovato recentemente risposta in Pierpaolo Pretelli, che in un’intervista rilasciata a Uno Weekend di Anna Falchi e Beppe Convertini non si è spinto in pronostici. Al contrario l’ex Velino di Striscia la Notizia ha frenato gli entusiasmi, limitandosi ad affermare: “Per ora le ho dedicato la mia canzone, poi vedremo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Il singolo a cui ha fatto riferimento l’ex gieffino è L’Estate più Calda, uscito nelle scorse settimane nel tentativo di scalare la vetta delle hit estive 2021. Tale progetto ha trovato il grande supporto della stessa Giulia Salemi, sempre al fianco della sua dolce metà. Se per ora i due non sembrano avere intenzioni di nozze imminenti, la loro intesa resta comunque speciale, proiettata solo a crescere e svilupparsi.