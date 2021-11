Giulia Provvedi: il ritocchino mostrato ai fan nella foto del lato B postata sui social

Continuando nella sua battaglia contro il fotoritocco, Giulia Provvedi ha mostrato senza remore il suo lato B con tanto di cellulite

Giulia Provvedi sta portando avanti la sua personale battaglia contro le foto ritoccate sui social. Dopo aver fatto vedere la sua pancetta su Instagram, la cantante ha ora pensato di mostrare il suo lato b, svelando nel contempo come i Vip riescano facilmente a modificare gli scatti condivisi.

Giulia Provvedi e i miracoli del fotoritocco social

La sorella gemella di Silvia ha dunque postato due suoi scatti su Instagram dove si mostra con il lato b in primo piano. La prima foto ritrae la versione “originale”, dove si intravede un pò di cellulite; il secondo invece, rigorosamente modificato, vede quelle piccole imperfezioni del tutto scomparse. La pelle è infatti liscissima e senza scalfitture, come commenta la stessa Giulia a fianco delle immagini: “Realtà vs Instagram.

Voi cosa preferite? Io preferisco farci amare per i nostri difetti, che tanto un sedere che sembra perfetto su Instagram non è poi così difficile da ottenere”.

Il post di Giulia Provvedi è stato particolarmente apprezzato dalle follower, che hanno commentato l’iniziativa della Donatella con commenti entusiasti ed encomiastici.

Altri fan hanno invece preferito rimarcare il fatto che, nonostante le piccole imperfezioni, la loro beniamina è pur sempre bellissima.