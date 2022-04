Giulia Provvedi, la reazione allergica e la reazione: “Ho bolle ovunque”

Giulia Provvedi ha svelato ai fan di esser stata colpita da un brutto attacco d'orticaria.

Giulia Provvedi ha avuto un brutto risveglio a causa di una crisi allergica che non avrebbe capito a cosa sarebbe dovuta.

Giulia Provvedi: l’orticaria

Giulia Provvedi ha avuto un brutto attacco d’orticaria e attraverso i social ha mostrato ai fan le bolle che le hanno ricoperto praticamente tutto il corpo e ha raccontato cosa le sarebbe accaduto.

“Buongiorno ragazzi, non vi spaventate”, ha dichiarato la cantante mostrandosi senza filtri, e ancora: “Le ho nelle gambe, nella schiena, in testa… ma niente di preoccupante”.

La sorella di Silvia Provvedi ha dichiarato di non essere a conoscenza del motivo per cui si sarebbe scatenata la crisi allergica e ha fatto sapere che probabilmente dovrà sottoporsi a dei test appositi. “Ieri ho cenato e pian pianino ho iniziato ad avere un forte prurito con piccole bolle (…) Niente di preoccupante…

pare sia una reazione allergica ma non so a che cosa al momento”, ha ammesso, e ancora: “L’orticaria non sapeva cosa fare… ha trovato solo gente antipatica e ha detto: ‘No, Giuly Doll è simpatica, mi accoglie’ e quindi ha deciso di venire da me”.

Giulia Provvedi e la nipote Nicole

Mentre è alle prese con un brutto attacco d’orticaria, Giulia Provvedi non ha mancato di trascorrere del tempo con l’adorata nipotina, Nicole. Da quando sua sorella Silvia è rimasta sola (il suo compagno è stato arrestato pochi giorni dopo la nascita della bambina) Giulia ha deciso di starle accanto e di diventare come una seconda mamma per la bambina, che stravede per lei.