Giulia Provvedi mostra la pancia e la cellulite: “Com’è bello essere donne”

Giulia Provvedi si è mostrata senza filtri e senza nascondere le sue imperfezioni.

Giulia Provvedi, cantante de Le Donatella, ha deciso di mostrarsi via social senza trucco e senza inganno per sensibilizzare i fan contro stereotipi e canoni di bellezza.

Giulia Provvedi: le foto senza filtri

Giulia Provvedi e sua sorella Silvia hanno incantato per anni i fan grazie alla loro straordinaria bellezza.

Stavolta però Giulia ha preferito mostrarsi senza filtro e senza inganni: la cantante – così come molto altri personaggi famosi – ha deciso di non nascondere smagliature e imperfezioni per mandare un messaggio positivo in merito all’accettazione del proprio corpo. “Amatevi sempre senza aver paura di mostrare il vostro corpo”, ha scritto la cantante, e ancora: “La perfezione non esiste, ma si vive benissimo lo stesso”.

Giulia Provvedi: il messaggio ai fan

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso il loro entusiasmo per il messaggio lanciato dalla cantante via social e sembra che all’unanimità Giulia Provvedi abbia ottenuto consensi e apprezzamenti. La cantante non è l’unica ad aver voluto inviare un messaggio positivo ai suoi fan in merito agli stereotipi e ai canoni di bellezza: prima di lei anche Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si era mostrata sui social senza nascondere i segni dell’acne sul viso e aveva scritto un lungo post proprio sul concetto di bellezza e stereotipi.

Giulia Provvedi: la vita privata

Oggi Giulia Provvedi sembra essere serena e felice e come sempre la cantante non manca di stare al fianco di sua sorella Silvia, mamma della piccola Nicole. La bambina è nata dall’amore tra la cantante e Giorgio De Stefano che, pochi giorni dopo il parto, è stato incarcerato nell’ambito di un inchiesta legata alla ‘Ndrangheta. Rimasta sola con la sua bambina, Silvia si è appoggiata alla sua famiglia e a sua sorella Giulia, che non l’hanno lasciata sola neanche per un secondo.

La cantante ha comunque affermato che, nonostante tutto, lei e la piccola Nicole sono in attesa di poter riabbracciare Giorgio De Stefano. “Sono fidanzatissima. Credo nell’innocenza del mio compagno e padre della nostra bambina. Lo stiamo aspettando”, ha dichiarato la cantante in seguito all’incarcerazione del padre di sua figlia, tuttora detenuto. Giulia Provvedi ha preferito non commentare la vicenda e insieme a sua sorella ha praticamente cresciuto la piccola Nicole.