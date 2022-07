Giulia Provvedi senza filtri mostra la cellulite: “Voi come mi preferite?”

Giulia Provvedi ha mostrato il suo lato B senza filtri sui social e ha fatto il pieno di like tra i fan.

Giulia Provvedi ha postato sui social una foto dove si è mostrata con e senza filtri e ha mandato un messaggio di bodyposite ai suoi van.

Giulia Provvedi e la cellulite

Più volte Giulia Provvedi ha cercato di spingere i suoi fan ad accettare il proprio corpo e stavolta l’influencer ha scritto un post all’insegna della body positive mostrando il suo lato B, con e senza filtri.

La sua foto ha fatto il pieno di like e in tanti le hanno scritto di preferirla al naturale. Giulia non ha volutamente nascosto la sua cellulite, appena visibile sui glutei e sulle cosce. “Con o senza difetti sono sempre io, voi come mi preferite? Giulia 1 o Giulia 2? Quello che penso io è che è sempre più bella una vera imperfezione che una finta perfezione”, ha scritto la cantante, che ha concluso il suo post scrivendo: “La perfezione non esiste”.

Giulia Provvedi e l’estate con sua sorella Silvia

Giulia sta trascorrendo come ogni anno parte delle sue vacanze insieme a sua sorella Silvia Provvedi e alla sua nipotina, Nicole. Il padre della piccola, Giorgio De Stefano, è stato arrestato pochi giorni dopo la sua nascita. Lei e Silvia hanno manifestato il desiderio di crescere insieme la bambina, che oggi è un po’ come se avesse due mamme.

“Mia sorella Giulia sarà una mamma bis.

Ma anche una zia e una sorella maggiore per Nicole, lei è una persona strepitosa”, ha dichiarato l’ex fidanzata di Fabrizio Corona prima della nascita della sua bambina.