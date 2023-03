Durant ela diretta al Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha scagliato una frecciatina a Antonella Fiordelisi che non è passata inosservata ai fan del programma.

Giulia Salemi: la frecciatina a Antonella Fiordelisi

Al Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi ha aspramente criticato alcuni dei suoi ex compagni d’avventura e in particolare Micol Incorvaia, sua ex rivale che, a differenza sua, è riuscita a raggiungere la finale del programma.

Antonella ha anche affermato che il suo fidanzato, Edoardo Donnamaria, avrebbe smesso di seguire Micol sui social e alcune delle sue affermazioni hanno fatto storcere il naso anche agli opinionisti del programma e a Giulia Salemi, che al Grande Fratello Vip ha il compito di leggere i tweet da parte del pubblico social. “Il web è imbarazzato da questo confronto. Livello di maturità 15 anni, quindi, meglio non leggere tweet. Andiamo avanti!”, ha dichiarato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli senza risparmiare una frecciatina alla fidanzata di Edoardo Donnamaria, mentre Orietta Berti ha aggiunto: “Antonella non deve aver letto quello che di negativo si dice di lei in tutti questi giorni”. Sui social c’è anche chi ha preso le difese di Antonella e si chiede se, un domani, ci saranno per lei ulteriori sviluppi.