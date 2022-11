Giulia Salemi bionda: il cambio look conquista i fan

Giulia Salemi ha fatto il pieno di like da parte dei fan con un look inedito sfoggiato a Halloween al GF Vip.

Giulia Salemi si è mostrata per la prima volta con un look inedito al GF Vip, dove ha sfoggiato una lunga chioma bionda in occasione della festa di Halloween.

Giulia Salemi bionda

Giulia Salemi è una delle influencer più belle e famose d’Italia e la sua lunga chioma mora è immediatamente riconoscibile per i fan.

Questa volta però l’influencer ha deciso di stupire tutti con un look inedito e al GF Vip si è mostrata con una lunga e fluente chioma bionda in occasione della festa di Halloween.

In tanti sono rimasti stupiti per il risultato ottenuto dall’influencer e le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza. Tra i fan c’è anche chi però ha sostenuto di preferirla al naturale e con la chioma scura che l’ha resa famosa in tutta Italia.

I problemi da bambina

Giulia Salemi ha confessato di aver iniziato ad apprezzare il suo corpo e la sua bellezza solo una volta diventata adulta e di recente ha svelato di aver subito bullismo da parte dei suoi compagni di scuola quando era bambina.

“Ero diversa un po’ a causa anche di mia mamma che mi costringeva ad avere il monociglio.

Avevo il monociglio e l’apparecchio le amichette mi escludevano. I bambini sanno essere molto cattivi da piccoli. Io cercavo sempre di comprare le amicizie, cercavo l’approvazione degli altri tramutando me stessa”, ha confessato l’influencer fidanzata con Pierpaolo Pretelli, che oggi sembra aver finalmente trovato la felicità.