Giulia Salemi compie 30 anni: il party di compleanno

Giulia Salemi ha compiuto 30 anni e per l'occasione ha organizzato un super party con tanto di numerosi invitati.

Giulia Salemi ha compiuto 30 anni e per l’occasione il volto del Grande Fratello Vip ha organizzato un super party a cui hanno preso parte numerosi invitati, tra cui i suoi amici più cari. Come raccontato dall’influencer via Instagram Stories, tra gli ospiti erano presenti diversi volti dello spettacolo tra cui Bianca Atzei, Federica Nargi, Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Immancabile, inoltre, il suo amore Pierpaolo Pretelli. Due gli outfit indossati dalla festeggiata: un lungo e super sexy vestito bianco, e un elegante vestito di colore rosa. La “Persiana”‘ha festeggiato il compleanno a Milano, presso il locale Red Room. Nel corso della festa sono intervenuti diversi artisti tra cui Paolo Meneguzzi, Gemelli Diversi e i Sonohra, i quali si sono esibiti proponendo i loro brani più famosi.

Ecco alcune delle immagini della festa.

Giulia Salemi è riuscita a fare questo pic.twitter.com/LaSxh4gcZd

Occhi che sorridono, sguardo proiettato verso il futuro e tanto tanto Amore vero accanto.

Questo il mio augurio per te 🩷

Buon compleanno Giuly!#GS30#giuliasalemi#PRELEMI pic.twitter.com/nGzISG1B0a

Forse non abbiamo parlato ancora abbastanza di questo secondo look di Giulia Salemi e come era bellissimissima(cit)❤️‍🔥#GS30 #prelemi pic.twitter.com/dcZvoFTgVt

I Sonohra alla festa del 30simo compleanno di Giulia Salemi pic.twitter.com/jul0KsoMdp

Giulia Salemi: l’amore con Pretelli procede a gonfie vele

Sonia Bruganelli sembra aver scelto Giulia come prossima opinionista al Grande Fratello Vip. Queste le dichiarazioni della donna di spettacolo a Vanity Fair: “Come ho già detto, credo che sia l’ora di Giulia Salemi e di tante ragazze che sono cresciute con il Gf: le dico solo che nella prima puntata di Ciao Darwin una delle due capo-squadre sarà proprio Giulia”.

L’addio a R101

Giulia Salemi si sta dando da fare per diventare una buona conduttrice. Nel frattempo ha detto addio a R101 lasciando il suo posto a un altro volto del Grande Fratello, Melita Toniolo.