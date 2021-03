Giulia Salemi ha sedotto il fidanzato Pierpaolo cucinando in biancheria intima.

La storia d’amore tra l’ex velino Pierpaolo Pretelli e l’influencer Giulia Salemi procede a gonfie vele e l’influencer ha deciso di concedersi una cenetta in casa insieme alla sua nuova fiamma mostrandosi solo in biancheria intima.

Giulia Salemi ha conquistato il fidanzato Pierpaolo mettendosi a cucinare una splendida cenetta in biancheria intima. “Una donna nuova”, ha scherzato l’ex velino, mostrando la fidanzata in déshabillé tramite stories via social. I due sembrano essere più felici ed uniti che mai, nonostante in molti avrebbero scommesso che la loro storia non sarebbe durata. Nonostante la storia d’amore tra i due sia ormai ufficiale, continuano a suscitare polemiche gli atteggiamenti dei familiari di Pierpaolo nei confronti dell’influencer italopersiana: di recente la madre dell’ex velino ha postato sui social una foto dell’ex compagna di Pierpaolo, Ariadna Romero, e si è attirata contro una vera e propria bufera.

Lo stesso ex velino ha ammesso di aver deciso di stare con Giulia “contro la volontà della sua famiglia” e ha affermato che a causa delle norme in vigore per l’emergenza Coronavirus non avrebbe ancora presentato la ragazza alla sua famiglia.

Tra i progetti futuri della coppia vi sarebbe la convivenza e ovviamente Giulia sarebbe impazienti di poter conoscere Leonardo, il figlio che Pierpaolo ha avuto insieme ad Ariadna Romero. A quanto pare l’ex velino e la sua ex compagna hanno mantenuto rapporti pacifici per il bene del loro bambino”.