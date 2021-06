Giulia Salemi dalla madre di Luana D’Orazio: la raccolta fondi

Giulia Salemi ha organizzato una raccolta fondi per il figlio di Luana D'Orazio e insieme al fidanzato ha fatto visita ai familiari della ragazza.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono concessi una breve vacanza in Toscana e per l’occasione si sono recati a Pistoia a far visita alla famiglia di Luana D’Orazio, la 22enne morta intrappolata in un macchinario sul posto di lavoro lo scorso maggio.

Giulia Salemi ha organizzato una raccolta fondi in suo onore.

Giulia Salemi: la visita ai familiari di Luana D’Orazio

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno deciso di far visita alla famiglia di Luana D’Orazio, la giovane mamma 22enne tragicamente scomparsa in un incidente sul lavoro. Colpita dalla tragedia di Luana, l’influencer ex concorrente del GF Vip ha organizzato una raccolta fondi in suo onore e durante una gita fuori porta in Toscana ha deciso di fare personalmente visita alla madre e agli altri familiari della ragazza scomparsa.

“Quando ho letto la notizia mi è venuto naturale dedicarle un pensiero attraverso un tweet. Ho scoperto che Luana mi seguiva su Instagram…. mi si è gelato il sangue. Ho voluto parlare con Emma, sua madre, che mi ha detto che negli ultimi mesi Luana e suo fratello ridevano e piangevano con me e Pierpaolo…come faccio a non sentirmi parte di quel dolore indescrivibile?”, ha dichiarato l’influencer, che si è recata in Toscana col fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Sui social Giulia Salemi ha postato un breve video della vista fatta alla famiglia di Luana e ha scritto per loro un tenero messaggio.

Giulia Salemi: la raccolta fondi per Luana

Luana D’Orazio era la giovanissima mamma di un bambino di 5 anni. Colpita dalla sua tragica storia Giulia Salemi ha deciso di organizzare una raccolta fondi in suo onore, realizzando così un sostegno concreto per lui e la sua famiglia.

“Luana ha lasciato suo figlio Alessio, 5 anni, ed io per lui voglio fare qualcosa di concreto. Nei prossimi giorni capiremo cosa servirà ad Alessio ed Emma per farlo crescere sano ma intanto ho aperto una raccolta per lui. In queste cose dobbiamo essere tutti uniti e non pensare alle cazzate che ogni giorno viviamo. Amiche amici colleghi aiutatemi ad aiutare Alessio… io ci sono”, ha dichiarato tramite social.

Giulia Salemi: la storia con Pierpaolo

Pierpaolo Pretelli ha pienamente condiviso il gesto di generosità della fidanzata e insieme a lei ha raggiunto la famiglia di Luana, grata per il gesto fatto dalla coppia di ex gieffini di cui la ragazza era fan sui social.