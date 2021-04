Giulia Salemi difende la madre in nomination: “Fariba non si tocca”

Giulia Salemi ha preso le difese di sua madre Fariba via social dopo il rischio nomination all'Isola dei Famosi 2021.

Giulia Salemi difende Fariba

Finora Giulia Salemi ha preferito non esporsi troppo per non influire sul percorso di sua madre Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021.

Quando la concorrente ha ricevuto però 4 nomination da parte degli altri naufraghi (per via del suo comportamento poco limpido sulle razioni di cibo) l’influencer italopersiana ha deciso di scendere in campo via social, dove ha preso le difese di sua madre: “Più si è buoni, più si cerca di fare bene al gruppo più si viene nominati, questo dejavu non mi piace e Faribona non si tocca“, ha scritto la madre di Pierpaolo, e ancora: “Faribona non mangia da giorni per scusarsi del disguido famoso per il riso, vi cucina, vi sorride, si dà da fare, non sbraita come voi e avete pure il coraggio di lamentarvi“.

In tanti si chiedono quando Giulia approderà nel salotto dell’Isola dei Famosi per salutare in diretta sua madre. Nel frattempo l’influencer sembra essere totalmente presa dal suo nuovo amore per Pierpaolo Pretelli, che negli ultimi giorni le ha finalmente presentato suo figlio Leo.