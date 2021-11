Giulia Salemi difende Miriana Trevisan: “Ma cosa vogliono?”

Giulia Salemi ha preso le difese di Miriana Trevisan dopo lo sfogo di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi ha preso le difese di Miriana Trevisan che, dopo la nomination di Katia Ricciarelli, ha finito per dover fare i conti anche con gli altri vip all’interno della Casa del GF Vip 6.

Giulia Salemi difende Miriana Trevisan

Katia Ricciarelli ha attaccato con parole al vetriolo Miriana Trevisan, colpevole di aver fatto il suo nome durante l’ultima nomination. Come se non bastasse anche gli altri vip hanno escluso la showgirl, e Giulia Salemi – concorrente della precedente edizione e conduttrice di GF Vip Party – ha deciso di prendere le sue difese:

“Ma cosa vogliono? Ma non ho capito alcuni sono liberi di orchestrare tutti i teatrini della casa e Miriana per una nomination deve essere umiliata in questo modo ed esclusa da alcuni perché hanno paura dei capetti.

No words”, ha tuonato via social la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. In molti tra i fan del programma non hanno gradito quanto affermato da Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan all’interno dello show: “Non alza neanche gli occhi perché se viene qua, guarda, le do una sberla che le cavo i denti. (…) Io quando chiudo chiudo e basta, ho aperto tre volte. Basta“, ha dichiarato l’ex moglie di Pippo Baudo, e ancora: “Non si può andare avanti così, per vedere i sorrisetti che si fa quella co**iona insieme a Clarissa.

L’odio. (…) Adesso sta facendo gruppo, capito? Sta facendo gruppo con le minorenni. La conosco ormai“

Giulia Salemi difende Soleil Sorge

Giulia Salemi, che da casa continua a seguire le avventure dei concorrenti del reality show, ha preso anche le difese di Soleil Sorge, accusata dal pubblico per alcune affermazioni fatte contro Gianmaria Antinolfi (che, a suo dire, le avrebbe comprato dei vestiti in un Outlet). “Lei non aveva intenzione di sminuire chi è di un ceto più umile.

Non stava disprezzando chi ha una casa bilocale o chi mangia pasta e piselli, perché il caviale dubito che lo mangiamo tutti quanti a pranzo e cena. Semplicemente al Grande Fratello succede un meccanismo inconscio. Più ti senti forte e più in puntata vuoi performare. Più hai fatto battute a effetto che hanno funzionato, più sei alla ricerca di queste frasi che nel 90% la gente percepisce bene. Però ci sono volte in cui ti escono in maniera sbagliata e la gente può rimanere anche un po’ sbigottita”, ha affermato Giulia Salemi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Giulia Salemi si è ricongiunta al fidanzato Pierpaolo Pretelli, con cui l’amore è sbocciato proprio all’interno del reality show. Oggi i due sembrano essere più felici e uniti che mai ma per il momento hanno fatto sapere di non essere intenzionati a convolare a nozze.