L’influencer Giulia Salemi è stata protagonista di una disavventura in ascensore: l’ex gieffina, infatti, è rimasta bloccata insieme ad alcune amiche.

L’influencer italo-persiana, Giulia Salemi, è rimasta coinvolta in un piccolo incidente mentre si trovava in ascensore. La vicenda è stata interamente documentata attraverso le stories di Instagram postate dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi, disavventura in ascensore: la lontananza dai social

Giulia Salemi ha trascorso alcuni giorni lontana dai social media per vivere in modo privato il dolore scaturito dall’improvvisa scomparsa dello zio. L’uomo è deceduto poco dopo aver scoperto di essere risultato positivo al coronavirus.

Il drammatico episodio è stato particolarmente sconvolgente non solo per l’influencer Giulia Salemi ma anche e soprattutto per sua madre, Fariba Tehrani, ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Giulia Salemi, disavventura in ascensore: “Siamo bloccati, mi sento male”

Il ritorno sui social di Giulia Salemi è stato caratterizzato da un singolare episodio avvenuto mentre la giovane si trovava all’interno di un ascensore in compagnia di alcune amiche, tenendo tra le braccia un mazzo di fiori.

In questa circostanza, infatti, mentre l’influencer postava stories su Instagram, l’ascensore si è improvvisamente bloccato con le ragazze al suo interno. Nelle stories apparse online, quindi, Giulia Salemi esclama: “Ragazzi siamo bloccati! Mi sento male… Io comunque continuo a fare la storia allo specchio… Ma siamo bloccate veramente? Chiamate l’allarme”.

Giulia Salemi, disavventura in ascensore: il salvataggio

Nonostante la situazione, l’influencer italo-persiana non si è mostrata particolarmente preoccupata per l’accaduto. Al contrario, l’ex gieffina appariva notevolmente divertita da quanto stava avvenendo e, infatti, ha continuato a filmare l’episodio mentre le sue amiche pigiavano tutti tasti della bottoniera nella speranza che l’ascensore ripartisse, consentendo loro di uscire.

Come spiegato da Giulia Salemi nelle sue stories, le ragazze sono infine riuscite a liberarsi: “Volevo avvisarvi che alla fine qualcuno, un’anima pia, ci ha chiamato al nono piano! Quindi tutto bene, I’m still alive!”.

Al momento, Giulia Salemi è impegnata nella conduzione del GF Vip Party, un nuovo format trasmesso in streaming su MediasetPlay e sviluppato in collaborazione con Gaia Zorzi.