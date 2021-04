Giulia Salemi e l’appello ad Alfonso Signorini per il prossimo Gf Vip

Intervistata da Superguidatv, Giulia ha raccontato che le piacerebbe molto fare l’opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo la fine della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, per Giulia Salemi è arrivato il momento del debutto come conduttrice. La bella influencer, infatti, sta vivendo un periodo davvero molto fortunato. Non solo a livello amoroso, con la storia con Pierpaolo Pretelli che sembra procedere a gonfie vele, ma anche per il suo percorso lavorativo.

Il 16 aprile 2021, Giulia Salemi, infatti, debutterà alla guida di Salotto Salemi, un talk show in onda sull’app Mediaset Play. In occasione di un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, ha rilasciato qualche dichiarazione. “Salotto Salemi è un progetto amatoriale nato sui social durante lo scorso lockdown. Sono contenta perché sono riuscita a trasformarlo in un format a tutti gli effetti. Devo ringraziare il mio team ma anche gli sponsor e l’editore che mi hanno permesso di coronare il sogno di debuttare in veste di conduttrice.

Saranno sei appuntamenti e in ognuno avrò delle ospiti. Si tratta di donne che stimo e con cui condividerò delle riflessioni”.

La richiesta ad Alfonso Signorini

Ha poi continuato a parlare del suo progetto lavorativo. “Ho voluto ospitare Dayane Mello con cui ho condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip. […] Poi nel mio salotto ci saranno anche Paola Di Benedetto con cui ho condiviso l’avventura di Disconnessi on the Road e Martina Hamdy che ho conosciuto in occasione della mia prima partecipazione al Grande Fratello Vip.

Poi ho voluto Arianna Cirrincione perché ha incontrato anche lei come me l’amore sotto i riflettori […] Per concludere ci saranno Veronica Ferraro e poi l’irriverente Gaia Zorzi”. Quando si è parlato della sua possibile partecipazione ad un altro reality, la Salemi ha voluto lanciare un appello ad Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. “Non so se mi piacerebbe partecipare nuovamente ad un reality. Per ora due edizioni del Grande Fratello Vip e Pechino Express bastano e avanzano. L’opportunità per farmi conoscere l’ho avuta e ora mi piacerebbe sperimentare la conduzione. Mi divertirei molto a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip perché sarei adatta ad analizzare quello che accade nella casa. Se mi venisse proposto accetterei volentieri. Sarebbe un ruolo inedito per me”. Chissà se Giulia potrà sedere, nel corso della prossima edizione, sulla poltrona degli opinionisti del Gf Vip.