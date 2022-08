Giulia Salemi e Pierpalo Pretelli si sposano: i preparativi top secret sono già partiti.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, l’influencer italo-persiana e l’ex velino di Striscia la Notizia stanno già organizzando il loro giorno più bello, ma i preparativi sono top secret.

Nei giorni scorsi, un chiacchiericcio insistente vedeva Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi. Niente di più falso: i Prelemi si sposano e stanno già organizzando le nozze. Questo, almeno, è quanto sostiene il giornalista Ivan Rota su Dagospia. L’influencer italo-persiana e l’ex velino di Striscia la Notizia sono più innamorati che mai e non vedono l’ora di diventare marito e moglie.

Su Dagospia si legge:

“Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano. E il lavoro non manca: lei da settembre riprende Salotto Salemi mentre lui, dopo l’esperienza a Domenica In finita male, presenterà il GF Vip Party con Soleil Sorge che speriamo non cerchi dì ammaliarlo”.