Giulia Salemi e Pierpaolo cacciati da un ristorante: cos’è successo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno godendo una meritata vacanza a Parigi ma, a causa di un ritardo rispetto alla loro prenotazione, hanno vissuto una spiacevole disavventura: i due sono stati cacciati dal ristorante in cui avrebbero dovuto cenare, e hanno fatto ritorno a casa digiuni.

“Sono senza parole. Che maleducazione, che arroganza, che cafoni. Cena prenotata da settimane e già pagata, siamo arrivati e ci hanno mandato via in malo modo nonostante gli avessimo spiegato in modo carino i problemi avuti con il traffico”, ha dichiarato l’influencer attraverso i social denunciando l’accaduto. Giulia Salemi ha proseguito il suo sfogo aggiungendo che la cucina sarebbe stata ancora aperta al loro arrivo, e che quindi non sarebbe niente al ristorante accettare le scuse e farli accomodare.

“Posto tremendo, staff tremendo” ha concluso.

Giulia Salemi e Pierpaolo: le nozze

Stanno alle indiscrezioni circolate in rete nelle ultime ore, Giulia Salemi e Pierpaolo sarebbero pronti a convolare a nozze. La questione al momento non ha ancora ricevuto conferme da parte dei due diretti interessati, ma Pierpaolo ha affermato che ci saranno importanti novità per loro nel 2023: “Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo.

Nel 2023 succederà qualcosa di importante. Figli? Giulia sarà una grande mamma, sarà la sua svolta come donna…non vedo l’ora”, ha dichiarato l’ex gieffino.

Giulia Salemi: l’amore

L’amore per la coppia è sbocciato nella casa del GF Vip 5 e a quanto pare i due avrebbero intenzioni serie per il loro futuro. Al momento la coppia fa la spola tra Milano e Roma (dove entrambi portano avanti i rispettivi impegni di lavoro) ma ogni volta che possono cercano di trascorrere del tempo libero insieme.

Giulia sarebbe riuscita a farsi benvolere anche dai familiari di Pierpaolo e ovviamente ha stretto un ottimo rapporto anche con il piccolo Leo, il figlio che l’ex gieffino ha avuto durante la sua precedente relazione con Ariadna Romero (e che oggi è rimasto a vivere insieme a sua madre). Per i due arriverà presto anche un bebè? Al momento la questione resta top secret.