Giulia Salemi e Pierpaolo di nuovo insieme in tv: dove e quando

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli saranno presto di nuovo insieme in tv. Tutto quello che c'è da sapere.

Dopo l’esperienza fatta insieme al GF Vip 5 (dove si sono innamorati) sembra che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli torneranno presto insieme in tv. Ecco dove li vedremo.

Giulia Salemi e Pierpaolo di nuovo insieme in tv

Da oltre un anno ormai Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fanno coppia fissa, e in tanti sui social sono impazienti di sapere quale sarà il nuovo show a cui i due prenderanno parte insieme.

Secondo i rumor in circolazione i due ex gieffini saranno i partecipanti della prossima puntata di Name That Tune, il programma musicale di Tv8 condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo. I due dovrebbero essere protagonisti della puntata del 3 giugno (alle 21.30). I fan sono in trepidanete attesa di vedere i due all’interno dello show e chissà quali sorprese riserverà loro il programma.

La vita dopo il GF Vip

Dopo la fine del GF Vip i due hanno rimarcato di essere più felici e uniti che mai e sembra che Pierpaolo abbia legato anche con Fariba (la madre di Giulia Salemi che di recente avrebbe avuto qualche “problemino” con la figlia). In tanti si chiedono se presto l’influencer e l’ex velino convoleranno a nozze, ma per il momento i due non hanno rotto il silenzio in merito alla questione.