Giulia Salemi e Pierpaolo, la crisi: "Ci serve tempo, rispettateci"

Attraverso un messaggio condiviso via social, Giulia Salemi ha rotto il silenzio in merito alle indiscrezioni che la vorrebbero in crisi con Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la crisi

Secondo i rumor in circolazione sarebbe in corso una crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e nelle scorse ore è stata la stessa influencer italopersiana a rompere il silenzio in merito alla questione, che al momento non ha confermato né smentito.

“Se un minimo ci conoscere, sapete che persone siamo. Non c’è nessun contratto che ci obbliga a stare insieme, non c’ nessun programma televisivo che ci impedisce di lasciarci. Non abbiamo lavori, non c’è niente, quindi tutte quelle allusioni che alcuni profili fanno sono tutte finte. Semplicemente stiamo capendo chi siamo, dove stiamo andando e non vogliamo rovinare quella che è la relazione più importante della nostra vita. Ci serve del tempo, per favore. Rispettateci. Grazie, vi vogliamo bene”, ha scritto via social Giulia Salemi. In tanti hanno accusato lei e l’ex velino di aver mantenuto un fidanzamento “di facciata” per via dei loro interessi lavorativi in comune. Sarà vero? Al momento sulla questione non sono emerse ulteriori conferme, e in tanti sperano di saperne presto di più.