Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono lasciati? Da giorni sul web non si parla d’altro. La coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip sarebbe ai ferri corti, forse una volta e per tutte. Non tutto, però, sembra essere perduto per sempre.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli distanti da giorni: cosa sta succedendo?

Secondo i bene informati tra i due sarebbe in atto una crisi forse irreversibile. A rendere ancora più sospetto il tutto è il fatto che da diversi giorni i due non si facciano più vedere insieme e che, soprattutto, nessuno dei due si sia sentito in dovere di smentire la separazione via social.

Quel che è certo è che da qualche giorno che i due stanno vivendo le loro vite separatamente. Giulia Salemi attualmente si trova in vacanza con alcuni amici a Pantelleria, mentre l’ex velino è in Spagna.

Parla l’insider: i due stanno cercando di risolvere

Che fra i due ci siano problemi è indubbio. A confermarlo è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha però tenuto a tranquillizzare i fan dei “Prelemi“. Su Instagram Investigatore Social ha infatti scritto: “Non è del tutto finito, ci stanno riprovando. Speriamo bene questa volta #PRELEMI. Fonte ufficiale e sicura, quindi possiamo esultare”.