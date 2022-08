Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? L'influcer italo-persiana "dimentica" il compleanno del fidanzato.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi? Nelle ultime ore, questa domanda ha fatto il giro dei social a causa dell’assenza di dediche social dell’influencer italo-persiana nel giorno del compleanno dell’ex velino. La realtà, però, è diversa da quella che appare.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi?

Nelle ultime ore, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono finiti nuovamente al centro dell’attenzione. I fan si sono preoccupati perché, in occasione del compleanno dell’ex velino di Striscia la Notizia, l’influencer italo-persiana non ha scritto su Instagram nessun pensiero a lui dedicato. Come mai Giulia ha commesso un simile passo falso? La realtà sembra diversa da quella che appare.

Il video postato da Giulia e Pierpaolo

Sul finire della serata, quando il compleanno di Pretelli stava giungendo a conclusione, Giulia e Pierpaolo sono tornati sui social con un video che non lascia spazio a dubbi. Nessuna crisi di coppia per i Prelemi, che sono apparsi più innamorati che mai. Nel filmato, l’ex velino tuona “falsa“, dettaglio che fa ipotizzare un nuovo scherzo de Le Iene o di Scherzi a parte.

Al momento, ovviamente, non è dato saperlo.

Giulia e Pierpaolo presto sposi

Archiviato il chiacchiericcio sulla crisi di coppia, c’è un’altra indiscrezione molto più interessante. Secondo Dagospia, i due piccioncini si giureranno presto amore eterno. Sul portale di Roberto D’Agostino si legge: