Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la confessione che divide i social

Anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno seguito con viva emozione la finale di Amici 20, rivelando il loro allievo preferito

L’appena conclusa edizione di Amici di Maria De Filippi ha coinvolto anche numerosi vip, che non hanno mancato di far sapere ai propri ammiratori per chi tifassero. Tra loro ci sono stati anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che nel corso della finale hanno pubblicato alcune IG Stories condividendo le emozioni vissute nei vari momenti dello spettacolo.

Così anche i due ex gieffini hanno commentato le performance di Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Deddy e Alessandro, ovverosia i cinque finalisti dell’edizione 2021 del popolare talent di Canale 5.

I Prelemi confessano il loro preferito ad Amici

Nello specifico Giulia Salemi ha reagito con molto pathos alla finale tra Giulia Stabile e Sangiovanni, non nascondendo tuttavia il suo preferito, ossia Aka7even. Ironia della sorte, anche il cantante è un fan della coppia, come si intuisce dai “like” che mette sovente ai post di Prelemi.

Oltre alla dichiarazione sulla sua preferenza, l’influente italo-persiana e l’ex Velino di Striscia la Notizia hanno fatto anche qualcosa di più: si sono infatti cimentati in un duetto trasmesso in diretta su Instagram.

Ha vinto Giulia ha vinto Giulia… che bello poterlo dire e leggerlo ❤️

Grazie a @PrimeVideoIT ho passato una serata bellissima.

A presto 🤞#amici20 https://t.co/V9HH3pVPQb — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 15, 2021

Il pezzo scelto dai due ex concorrenti della Casa di Cinecittà è il miglior successo di Aka7even, ossia Mi manchi, già disco d’oro e di platino. Come rivelato dallo stesso autore del brano nel corso di un’intervista a Verissimo, l’ispirazione per il testo gli è arrivata proprio durante la vicissitudini passate nella scuola più famosa d’Italia.