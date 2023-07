La "Persiana" ha in mente altri progetti per il suo futuro

Adesso è ufficiale: Giulia Salemi non farà più parte del cast del Grande Fratello Vip, a partire dalla prossima edizione del reality show di Canale 5.

Giulia Salemi non sarà più l’esperta social del Grande Fratello: l’annuncio

La notizia è stata annunciata qualche ora prima in anteprima da TvBlog e pochissime ore dopo è stata confermata dalla diretta interessata con un post social. Giulia Salemi ha spiegato le motivazioni della sua scelta, rivelando in buona sostanza che ha altri programmi per i mesi avvenire,

“Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile. Quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto”, ha scritto Giulia Salemi, aggiungendo poi: “Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi. Mi dedicherò alla terza edizione di “Salotto Salemi”, il format da me ideato, dedicato al mondo del make up, che faremo diventare gigante. Mi dedicherò a un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà “Casa Prelemi”. A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti”.

I ringraziamenti ad Alfonso Signorini

Proprio grazie al GF Vip Giulia Salemi è tornata di recente al centro dei riflettori: in trasmissione, infatti, l’influencer ha avuto un ruolo di spicco come esperta social, impegnata a leggere i tweet più divertenti ma anche quelli più acidi degli utenti online. Nel suo post, Giulia ha dunque tenuto a ringraziare anche il programma per l’occasione che le è stata offerta, dichiarando: “Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo. Giulia”.