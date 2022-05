Giulia Salemi, il look sfoggiato al Festival di Cannes piace ai fan: il prezzo è da urlo.

In occasione della 75esima edizione del Festival di Cannes, Giulia Salemi ha sfoggiato un look che è stato promosso a pieni voti dai fan. L’influencer italo-persiana ha deciso di affidarsi ad una delle case di moda più famose al mondo: vediamo marca e prezzo dell’outfit.

Giulia Salemi: il look di Cannes

Giulia Salemi ha lasciato a casa il fidanzato Pierpaolo Pretelli e si è diretta a Cannes, per parteciapare alla 75esima del Festival. Sono lontani i tempi in cui l’influencer italo-persiana sfoggiava look al limite della censura. Adesso può puntare su altro, piuttosto che concentrarsi su banali vedo non vedo. L’ha dimostrato con l’outfit mostrato in terra francese: top e gonna luna color senape.

Marca e prezzo del look di Giulia Salemi

In vista della 75esima edizione del Festival di Cannes, Giulia ha deciso di affidarsi nelle mani esperte di Fendi. E’ alla famosa casa di moda, infatti, che si è rivolta per evitare qualche scivolone di stile. Top e gonna lunga in maglia, a costine e aderente. Il tutto di una bellissima tonalità di giallo, quasi tendente al senape. A completare il look una mini bag, anch’essa firmata Fendi. Considerando la maison, i prezzi dei capi sono da urlo: il top viene 320 euro, la gonna 890 euro e la borsa 1,150 euro.

Il look della Salemi piace ai fan

Il look della Salemi è piaciuto tantissimo ai fan, anche se in pochi potranno permetterselo. Lo stesso Pierpaolo Pretelli, nei commenti, ha fatto ironia sul prezzo dell’outfit, della mini bag per essere precisi: “Amore, sono contento che la borsa ti sia piaciuta“.