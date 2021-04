Giulia Salemi infuriata con Valentina Persia: il gesto contro mamma Fariba

Giulia Salemi ha seguito con grande disappunto l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, dove Valentina Persia ha pesantemente attaccato sua madre

Giulia Salemi non ha per nulla gradito l’exploit di Valentina Persia nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è difatti duramente scagliata a mezzo social contro la comica romana, colpevole a suo dire di essere stata troppo aggressiva contro sua mamma Fariba Tehrani, attuale naufraga del programma di Canale 5.

La Persia si è anche rifiutata di salutare la donna prima che questa lasciasse la Palapa per sbarcare su un’altra isola.

Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata ? … #faribona #isola — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) April 19, 2021

Il messaggio apparso su Twitter di Giulia Salemi contro Valentina Persia ha peraltro ricevuto molti like e consensi da parte dei tanti fan del reality.

Molti non hanno infatti apprezzato l’aggressività dell’attrice in Honduras, chiedendo addirittura agli autori e alla conduttrice Ilary Blasi di prendere provvedimenti. Qualcuno si è tuttavia anche schierato dalla parte della naugrafa, sottolineando come la fame e lo stress possano averla portata ad avere una reazione così sopra le righe. Non resta dunque che attendere ulteriori sviluppi, sperando che forse le due concorrenti dell’Isola dei Famosi possano in qualche modo chiarirsi e lasciare da parte questi fastidiosi screzi.