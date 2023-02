Giulia Salemi, la bordata al cast di Mare Fuori: "Se la tirano"

Giulia Salemi ha scagliato una stoccata contro il cast di Mare Fuori che, a suo dire, avrebbe incontato casualmente in aereo mentre si recava a Sanremo.

Giulia Salemi contro il cast di Mare Fuori

Durante un’intervista radiofonica Giulia Salemi ha scagliato inaspettatamente una frecciatina infuocata contro il cast di Mare Fuori e ha affermato di aver incontrato alcuni giovano attori della famosa fiction tv pochi giorni fa, mentre si recava a Sanremo.

“A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle.

Tranne le ragazze, loro sono state carine”, ha affermato l’influencer. Il suo commento ha subito sollevato un dibattito in rete e in tanti si chiedono chi tra i membri del cast abbia fatto una cattiva impressione all’influencer e se, soprattutto, ci saranno repliche nei suoi confronti.

La crisi con Pierpaolo

Nei giorni scorsi Giulia Salemi è balzata agli onori delle cronache per aver svelato in diretta tv di essere in crisi con il suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli.

I due hanno chiesto di rispettare la loro privacy in un momento tanto delicato e hanno dichiarato che proveranno a risolvere la situazione in via privata.

“Voglio essere sincera: stiamo vivendo un momento di crisi, come può succedere a tantissime coppie di trent’anni”, ha dichiarato Giulia in dietta tv, e ancora: “Ci tengo a dire che non sono volati piatti, non è in dubbio l’amore e non ci sono terze persone di mezzo”.