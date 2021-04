Giulia Salemi, la confessione piccante su Fariba: “10 anni che non vede la zucchina”

Giulia Salemi, ospite a Il Punto Z, non si è risparmiata delle confessioni intime e piccanti su sua madre, Fariba Tehrani.

Giulia Salemi è stata la prima ospite del nuovo show di Tommaso Zorzi, il Punto Z, e si è lasciata sfuggire qualche allusione e battutina nei confronti di sua madre – nuova concorrente dell’Isola dei Famosi – che ha fatto storcere il naso a qualcuno, sui social.

Alludendo infatti alla vita sentimentale della Tehrani, Giulia Salemi ha infatti affermato: “Mia mamma non ha più trovato l’amore dopo che si è separata da mio papà”, e ancora: “Sono 10 anni che non vede la… zucchina“. Tommaso Zorzi ha riso alle sue battute mentre altri, via social, hanno reputato la trasmissione e le affermazioni della giovanissima influencer piuttosto volgari ed irrispettose.

Al momento Fariba sembra godersi la sua esperienza all’Isola dei Famosi, dove la produzione ha inviato un “insegnante di sostegno” che ha insegnato a lei e agli altri concorrenti a procacciarsi del pesce.

A Il Punto Z Giulia Salemi ha lasciato intendere che non sarebbe stata del tutto d’accordo con la partecipazione di sua madre al reality show: “Quando sono uscita (dal GF Vip, ndr.) c’era poco da fare perché il contratto era già firmato“.