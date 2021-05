Giulia Salemi lancia la sua nuova linea di costumi “per tutte le donne”

Tra i molti progetti in corso di Giulia Salemi c'è anche una linea nuova di zecca di costumi da bagno dedicati a tutte le donne

Da poco conclusa l’esperienza del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi si sta dando notevolmente da fare. Insieme a Salotto Salemi e alle ospitate in tv, l’ex gieffina ha infatti trovato il tempo per lanciare anche una linea di costumi del tutto personale.

Con oltre un milione e mezzo di follower all’attivo e l’estate alle porte, la suadente influencer non si è certo fatta sfuggire questo progetto. Il brand da lei lanciato è dunque Smmrbeachwear, che propone modelli a tinta unita con dettagli super glamour, quali anelli, incroci e tanti particolari che arricchiscono i costumi che la stessa Giulia indossa.

La collezione di costumi da bagno di Giulia Salemi è diretta a tutte le donne, come confermato anche dalla stessa modella. “Ho voluto creare una linea che valorizzasse tutte noi. Per farci sentire belle e a nostro agio anche al mare”, ha difatti dichiarato la giovane a Tommaso Zorzi durante la prima puntata di Punto Z.

Nel mentre le sue foto in costume hanno registrato un numero considerevole di clip e pare che anche le vendite stiano andando molto bene.

Ecco il mio modello “Jasmine” ✨

Classico push up in microfibra super comfort con parte sotto sgambatissimi di ispirazione anni 90 con anelle oro laterali, caratteristica della mia collezione. Come colore ho scelto il verde oliva che trovo essere oltre a tutti i colori naturali che ho scelto uno dei colori più cool di Stagione ⚡️

Se volete fatevi un giretto sul sito di @smmrbeachwear così trovate tutti i modelli e varianti colore . Link in bio 💕 #smmrbygs

