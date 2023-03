Giulia Salemi lascia il lavoro in radio: "Non riesco a dare il massimo"

Giulia Salemi lascia il lavoro in radio: "Non riesco a dare il massimo"

Giulia Salemi lascia il lavoro in radio: "Non riesco a dare il massimo"

Giulia Salemi lascia il suo lavoro in radio. Una decisione che arriva al termine di un periodo di grande riflessione. L’influencer italo-persiana ha salutato gli ascoltatori del programma Good Times di Radio 101, che conduceva insieme a Marco Santini, giovedì 30 marzo.

Giulia Salemi lascia il lavoro in radio

Decisione inaspettata quella di Giulia Salemi: ha lasciato il suo lavoro in radio. Al timone del programma Good Times di Radio 101 insieme a Marco Santini, l’influencer italo-persiana ha registrato l’ultima puntata giovedì 30 marzo. Giulia ha salutato gli ascoltatori, spiegando anche il motivo dell’addio.

Perché Giulia Salemi ha lasciato la radio?

La Salemi ha così salutato gli ascoltatori di Radio 101:

“Cari amici questo purtroppo è il mio ultimo giorno in radio. Da settembre ho iniziato questo percorso, sognavo da anni di fare la radio. È stato un periodo bellissimo dal punto di vista lavorativo che però mi ha portato spesso a dormire tre ore a notte, ho avuto un compagno di viaggio incredibile che è Marco, mi ha compreso e insegnato tantissimo. La radio richiede sacrificio, dedizione, priorità, tanto impegno e concentrazione, che mi rendo conto che ad oggi non riesco a dare al massimo ed essendo io una persona perfezionista preferisco lasciare, però con un arrivederci, lasciandoci con una porta aperta per il futuro”.

Giulia Salemi tornerà in radio?

Dopo sei mesi, Giulia Salemi ha lasciato il lavoro in radio. E’ bene sottolineare, però, che non si tratta di un addio. Come ammesso dall’influencer italo-persiana è “un arrivederci”, per cui non si esclude che in futuro possa tornare a vestire i panni di speaker radiofonica.