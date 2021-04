Giulia Salemi minacciata sui social: “Denunciate!”

Giulia Salemi ha ricevuto minacce e insulti via social. Alcuni dei messaggi da lei ricevuti hanno sollevato l'indignazione dei fan.

Giulia Salemi è stata minacciata da alcuni utenti via social. La vicenda ha generato un putiferio in rete, dove in molti hanno esortato l’influencer a denunciare.

Giulia Salemi: le minacce via social

Sui profili social di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono comparse alcune minacce – da parte di utenti anonimi – nei confronti dell’influencer italopersiana.

In uno dei messaggi la persona in questione è arrivata persino a minacciare l’influencer di violenza sessuale e ha specificato di sapere dove Giulia abita. La questione ha sollevato un putiferio in rete, dove in molti hanno intimato all’influencer di denunciare simili episodi.

Per il momento Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si sono espressi in merito alla questione, e in tanti sui social sono in attesa di sapere se la vicenda avrà un seguito.

Anche Amedeo Venza – così come altri personaggi tv – si è espresso sulla questione manifestando la propria indignazione via social. Giulia Salemi si esprimerà sulla vicenda? A causa della sua storia con Pierpaolo Pretelli l’influencer avrebbe ricevuto diversi tipi di minacce ed insulti via social. Come lei anche altri personaggi pubblici hanno denunciato simili episodi alla polizia postale o tramite social. Per il momento neanche l’ex velino Pierpaolo Pretelli si è espresso sulla questione.