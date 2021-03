Da poco uscita dalla Casa del Gf Vip, Giulia Salemi ha rivelato il titolo del suo nuovo programma su Mediaset Paly: ecco cosa condurrà

Anche Giulia Salemi, dopo la grande esperienza del Grande Fratello Vip, avrà uno spazio tutto suo sul piccolo schermo. L’influencer milanese sarà infatti presto alla conduzione di un nuovo format dal titolo Salotto Salemi, in onda per 6 puntate dal 16 aprile su Mediaset Play.

Ad annunciarlo è stata proprio lei sul suo profilo Twitter:

Visualizza questo post su Instagram

Giulia Salemi conduce

SALOTTO SALEMI

il format nato su Instagram in onda dal 16 Aprile su Mediaset Play

Ho aspettato fino all’ultimo per dirvelo ma ora posso urlarlo e adoro leggere il titolo del comunicato.

“Salotto Salemi” ha una nuova identità ed una vera e propria veste scenografica totalmente Pink.

Avrò sei ospiti pazzesche che si affideranno alle mie mani per creare su di loro un make up in stile “Salemi”.

L’obiettivo è quello di metterle a proprio agio per regalarvi una versione “no filter” dei nostri pensieri.

Questo è il primo programma interamente condotto da me.

Giulia sei felice? Si

Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)