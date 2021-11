Giulia Salemi potrebbe condurre un nuovo programma Sky

Giulia Salemi sarà al timone di un nuovo programma tv

Giulia Salemi non è di certo un volto nuovo della tv. Dal suo debutto a Veline 2012, abbiamo visto la ragazza in vari show quali Miss Italia 2014, Pechino Express, Sbandati e il Grande Fratello Vip. La sua carriera televisiva è destinata a continuare.

Non si esauriscono le possibilità lavorative per la 28enne, al momento impegnata alla conduzione del Gf Vip Party, in compagnia della sorella di Tommaso Zorzi, Gaia.

Giulia Salemi: il futuro televisivo

Il futuro di Giulia Salemi sembra essere la radio da una parte, la tv dall’altra, più precisamente Sky. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli potrebbe essere uno dei nuovi volti del bouquet televisivo di Rupert Murdoch.

Giulia Salemi: il possibile approdo su Sky

Secondo quanto riferito da Chi, Giulia Salemi dovrebbe, nel prossimo futuro, approdare su Sky Italia. Il settimanale anticiperebbe anche il nome esatto dello show che sarà condotto da Giulia: Artisti di Panettone. La messa in onda dovrebbe iniziare su Sky Uno, per poi essere trasmesso su TV8. Sembra però che la 28enne andrà a lavorare anche in radio, forse a partire da gennaio 2022.

Giulia Salemi: una ragazza brillante

La vita privata e professionale di Giulia Salemi sembra essere in forte ascesa.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è fatta notare in questi anni come conduttrice (Svalvolati On The Road), ma anche come opinionista (L’isola dei famosi). Sembra inoltre che presto la vedremo anche in Back to school, nuovo show televisivo condotto da Nicola Savino.