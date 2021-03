Giulia Salemi, la ricerca dell’amore prima del Grande Fratello Vip

L’influencer Giulia Salemi è felicemente legata a Pierpaolo Pretelli ma è stato rivelato come stesse cercando l’amore già prima del GF Vip.

L’influencer italo-persiana Giulia Salemi è diventata uno dei volti più noti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto per la relazione con Pierpaolo Pretelli nata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Tuttavia, sembra che l’avvenente ex concorrente del reality show Mediaset fosse già in cerca dell’amore, come dimostrato dal suo tentativo di partecipare a un altro famoso programma della rete, prima di approdare al GF Vip.

Giulia Salemi, la ricerca dell’amore prima del GF Vip

In tempi non sospetti, l’adesione alla quinta edizione del GF Vip non rientrava nei piani di Giulia Salemi che, determinata a trovare l’amore, aveva sostenuto un provino per partecipare al dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne, in qualità di tronista. Tuttavia, date le scelte successivamente compiute dall’influencer, sembra proprio che il provino non sia andato a buon fine portando la redazione del programma a scartare la giovane.

Il mancato coinvolgimento della Salemi a Uomini e donne, però, ha innescato che una serie di reazioni a catena che hanno portato la ragazza a conquistare l’uomo dei suoi sogni e trovare la felicità tra le braccia dell’ex velino Pierpaolo Pretelli.