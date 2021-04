Giulia Salemi smentisce Pretelli: “La sua famiglia mi ha accolta”

Giulia Salemi ha smentito quanto affermato da Pierpaolo Pretelli in merito al poco entusiasmo mostrato dai familiari rispetto al loro fidanzamento.

Giulia Salemi ha smentito quanto affermato pubblicamente dal suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli, in merito al poco entusiasmo manifestato dai suoi familiari difronte al loro fidanzamento.

Giulia Salemi smentisce Pretelli

La liaison tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è iniziata difronte alle telecamere del GF Vip e più volte ha scatenato una bufera la reazione dei familiari dell’ex velino – e in particolare della madre e del fratello Giulio – che avevano affermato avrebbero preferito una liaison tra lui ed Elisabetta Gregoraci.

Pierpaolo ha difeso a spada tratta il suo rapporto con Giulia, che starebbe continuando anche al di fuori del reality show.

Qualche giorno fa in diretta radio l’ex velino aveva manifestato la sua delusione per il mancato entusiasmo dei suoi familiari difronte alla nuova fidanzata, notizia che Giulia Salemi ha deciso di smentire: “Non è vero che la sua famiglia non mi ha accolta, le cose tra di noi vanno alla grande, smentisco questa notizia”, ha dichiarato.

Dunque l’influencer italopersiana ha smentito quanto affermato dal suo fidanzato, che nei giorni scorsi le ha presentato anche il figlio Leonardo. “Sicuramente la mia famiglia ha capito quanto tengo a Giulia e che con lei sto bene e sono felice. La situazione è tranquilla ma non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo e mi dispiace. Loro hanno sognato una coppia, quella con Elisabetta Gregoraci, che non c’è mai stata”, aveva affermato l’ex velino.

Quale sarà la verità sulla vicenda?