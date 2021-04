Dopo Fedez, anche la modella ed influencer Giulia Salemi supporta la causa di Malika.

Dopo la presa di posizione del rapper Fedez, anche Giulia Salemi si esprime in merito alla questione Malika. La ragazza era stata infatti cacciata di casa dai genitori dopo che questi ultimi avevano scoperto che la figlia fosse lesbica. La notizia ha fatto il giro del web e in molti si sono espressi per la difesa della ragazza, tra cui anche il già citato Mr.

Ferragnez. Questa volta ad uscire allo scoperto è stata la ex partecipante del Grande Fratello Vip, che ha twittato così:

“Nessun figlio merita delle parole così spietate sopratutto se da tua madre, colei che ti ha messo al mondo. I genitori non si scelgono ma i figli non devono pagare l’ignoranza che porta a questo triste sipario ancora fin troppo ricorrente. Amore è libertà! Forza.“

Influencer contro l’omofobia

Si tratta dell’ennesimo caso di omofobia che fortunatamente però non passa inosservato: ultimamente infatti sono sempre di più i personaggi pubblici che si esprimono e si battono per la comunità LGBT, come testimonia ancora una volta Fedez, che ha partecipato attivamente alla promozione del ddl Zan.

Giulia Salemi ha proseguito il monologo sui social definendosi “pietrificata“, non riuscendo a comprendere nemmeno in parte la scelta dei genitori di Malika. L’influencer piacentina ha infine chiuso in merito alla questione in questa maniera: