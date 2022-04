Giulia Salemi sul fidanzato Pretelli: “Non sta benissimo. Adesso è a Piacenza con me”

La conduttrice Giulia Salemi ha espresso grande preoccupazione per la salute del fidanzato. "Non è la prima volta ultimamente", ha spiegato.

La conduttrice e modella Giulia Salemi ha espresso in queste ultime ore preoccupazione per la salute del fidanzato Pierpaolo Pretelli. Attraverso una storia su Instagram Giulia ha spiegato che non sarebbe la prima volta che il compagno affronta questo tipo di problemi: “Adesso è a Piacenza con me”, ha spiegato la conduttrice classe 1993.

Giulia Salemi: “Il piccolo Pier non sta benissimo”

Giulia Salemi ha spiegato che il fidanzato si stava recando a Roma quando ha accusato “una sorte di mancamento e giramento di testa con nausea”. Ha poi aggiunto: “Adesso è a Piacenza con me. Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che l’ha ridotto così al punto di farsi fare punture di Toradol. Lui sta così da un mese, ma ha sottovalutato la situazione e non si immaginava neanche lui di arrivare a stare così male”.

Giulia Salemi ospite a Big Show: il look dal fascino “rock” che ha lasciato tutti senza parole

Nel frattempo Giulia Salemi è stata impegnata nella serata di venerdì 15 aprile nella seconda puntata di “Big Show” andata in onda su Canale 5. Eppure, c’è un dettaglio della conduttrice che non è certo passato inosservato ossia il suo outfit “graffiante” che ha suscitato moltissime reazioni sui social.

Giulia ha infatti indossato per l’occasione una gonna a tubino “stile segretaria” di pelle che ha risaltato perfettamente le sue forme longilinee.

Il tutto è stato abbinato e arricchito da una camicetta semitrasparente nera dalla quale traspare un reggiseno dello stesso colore. In abbinamento abbiamo visto infine delle décolleté color panna con la zeppa.