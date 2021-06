Giulia Stabile e le bulle che l’hanno derisa: “Ora che ho vinto mi hanno scritto”

Giulia Stabile ha confessato che alcune bulle che l'avevano derisa a scuola si sarebbero fatte vive dopo la sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi.

Giulia Stabile, ballerina vincitrice dell’ultima edizione di Amici, ha confessato che dopo la vittoria alcune ragazze di cui aveva subito il bullismo si sarebbero fatte vive con lei.

Giulia Stabile: il bullismo

La vincitrice di Amici di Maria De Filippi, Giulia Stabile, ha confessato di aver subito bullismo in passato.

Quando ha conquistato la vittoria alla scuola di Amici ed è tornata alla sua vita di sempre, la ragazza ha rivelato che alcune delle ragazze che erano solite farle delle angherie si sarebbero fatte vive con lei. La ballerina ha dichiarato che non avrebbe risposto a nessuna di loro:

“Posso dire che è stata davvero tosta. Anche adesso alcune di loro mi stanno scrivendo. Mi mandano dei messaggi. Ovviamente io non sto rispondendo a nessuno.

Perché non voglio dar loro importanza, nemmeno con una semplice risposta. Forse non avrei dovuto leggerli, ma li ho letti comunque. Mi stanno dicendo cose assurde come ‘non posso credere di essere stata nella stessa classe con una ragazza che è famosa in tutt’Italia’. Quando poi erano le prime a prendermi in giro perché credevo nei miei sogni. Altri mi hanno scritto ‘scusa’, ma è troppo semplice scusarsi adesso. Non voglio proprio dargli importanza”, ha ammesso.

Giulia Stabile: le reazioni dopo la vittoria

Giulia Stabile ha dichiarato di non aver risposto ai coetanei che l’avevano derisa e presa in giro durante la scuola. La ragazza ha affermato di aver sofferto molto per gli atti di bullismo da lei subiti e ha confessato che la sua unica consolazione sarebbe stata la danza. “Io spesso tornavo a casa e non dicevo niente, per non preoccupare mia madre. Finché un giorno sono tornata con il giubbetto di pelle tagliato con le forbici. E così ha saputo che cosa stavo passando. Io mi sentivo anche in colpa perché i miei dovevano ricomprare tutto. Ogni volta che succedeva qualcosa piangevo, abbassavo la testa per non farmi vedere. E mi dicevo: ‘Resisti, oggi pomeriggio c’è danza’”, ha ammesso Giulia Stabile.

Giulia Stabile: la vittoria ad Amici

Giulia Stabile ha confessato che finora il suo scopo sarebbe stato quello di diventare una brava ballerina, e che la vittoria ad Amici (e del montepremi) le consentità di continuare a studiare danza. La ragazza ha anche dichiarato che con il montepremi aiuterà sua madre.

“A parte la promessa a mamma che le comprerò una lavatrice. Credo che il resto lo userò per studiare danza. Ad esempio mi piacerebbe stare un po’ a Los Angeles in qualche scuola. Poi voglio prendere la patente senza pesare sui miei genitori ed essere così indipendente. Quindi una serie di cose per cui non dovrò chiedere a nessuno e farò tutto con quello che ho vinto”, ha confessato.