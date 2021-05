Giulia Stabile e Sangiovanni dopo la vittoria: cosa si sono detti a telecamere spente

Giulia Stabile ha confessato cosa le avrebbe detto Sangiovanni in merito alla vittoria di Amici e a telecamere spente.

Giulia Stabile ha confessato dettagli e retroscena della sua liaison con Sangiovanni. Lei e il fidanzato – che si sono conosciuti nella scuola di Amici – sono arrivati insieme in finale.

Giulia Stabile e Sangiovanni dopo la vittoria

Sangiovanni è stato il primo ad applaudire Giulia Stabile quando, durante la finale, ha conquistato la vittoria ad Amici di Maria De Filippi.

La ragazza ha confessato cosa si sarebbero detti lei e il fidanzato a telecamere spente a proposito della vittoria e ha mandato i fan in visibilio: “Fra me e Sangiovanni? Per ora posso dire che quando ci siamo incontrati si sono incontrati soprattutto i due bambini che sono in noi, per il resto è che comunque andrà ci saremo sempre l’una per l’altro”, ha affermato, e ancora: “Lui è stato felicissimo della mia vittoria: durante tutto il percorso, sia nei pomeridiani che nelle serate, ha vinto tutto quello che poteva vincere, certo – la coppa di Amici sarebbe stata la ciliegina sulla torta – però mi ha pure detto ‘forse sarei più felice se vincessi tu per il fatto di poter mandare un messaggio forte, poter essere d’esempio per tanti ragazzi a casa”.

Giulia Stabile: la storia d’amore

Nella casetta di Amici i due hanno fatto sognare ad occhi aperti i telespettatori ma, una volta, finito il programma, lui ha fatto ritorno a Vicenza e lei a Roma. I due riusciranno a portare avanti la loro liaison nonostante la distanza? Giulia Stabile ha confessato che Sangiovanni sarebbe stato in assoluto il suo primo amore. “Ad Amici sono cresciuta sotto tutti i punti di vista, sia professionale che emotivo.

E poi ho trovato l’amore, è il primo amore, è il primo bacio, Sangio è il primo di tutto. Non poteva andarmi meglio, veramente”, ha confessato.

Giulia Stabile: le confessioni sugli insegnanti

Una volta uscita da Amici di Maria De Filippi Giulia Stabile ha proferito parole positive sull’insegnante Veronica Peparini, sul resto del corpo docenti e sulla conduttrice, Maria De Filippi, che le sarebbe stata molto vicina. Per quanto riguarda invece l’insegnante Alessandra Celentano – più volte finita nell’occhio del ciclone per i suoi modi severi – la ragazza ha preferito non proferire parola. Giulia ha anche rivelato come utilizzerà il montepremi ottenuto ad Amici di Maria De Filippi.