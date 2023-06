Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati. L’annuncio non è arrivato dai diretti interessati, ma la ballerina di Amici, qualche giorno fa, aveva già fatto intendere che qualcosa non andasse per il verso giusto.

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati

Storia d’amore al capolinea per Giulia Stabile e Sangiovanni. La ballerina professionista di Amici e il cantante avevano iniziato la relazione proprio nel talent di Maria De Filippi, ma, con il passare del tempo, la scintilla che li univa si è spenta. Ad annunciare che si sono definitivamente lasciati è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica.

Perché Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati?

Tramite il suo profilo Instagram, Rosica ha fatto sapere che Giulia e Sangiovanni si sono lasciati. Non ci sono tradimenti di mezzo, ma progetti di vita completamente diversi. L’esperto di gossip ha aggiunto:

“Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti“.

Le ultime dichiarazioni di Giulia Stabile su Sangiovanni

Qualche giorno fa, intervistata dal settimanale Grazia, Giulia ha così parlato di Sangiovanni:

“Per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore“.

Poche parole, che avevano già fatto capire ai fan che la loro storia d’amore era giunta al capolinea.