Giulia Stabile e Sangiovanni travolti dalla passione durante un servizio fotografico: il video “rubato”

Il video "rubato" di Giulia Stabile e Sangiovanni durante un servizio fotografico sulla spiaggia di Fregene

Tra le coppie più seguite del momento, Giulia Stabile e Sangiovanni si trovano letteralmente al centro dell’attenzione gossippara. Di recente hanno realizzato un servizio inedito a Fregene, come raccontato anche dal settimanale “Chi”. I due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi, approfittando della situazione e del luogo, si sono quindi lasciati andare a baci appassionati e giochi in mare.

“Sei così bambina e lo sono pure io, Cupido ha lanciato sta freccia” canta del resto il giovane musicista, mentre la ballerina sembra seguirlo alla lettera.

Giulia e Sangiovanni come celebrità

I tanti fan appostati di nascosto nei pressi della spiaggia laziale sono del resto riusciti a catturare alcune immagini di Giulia e Sangiovanni, pubblicando poi tali contenuti sui social:

ho potuto fare solo questo e un altro video che ora metto perché un tipo mi ha sbroccato dicendo che non potevo fare foto #sangiulia #giugiulola #sangiovanni #amici20 #amemci20 pic.twitter.com/ls5DuFOpMn — memma (@melissa64697030) June 15, 2021

Comunque per me esistono prima sangiovanni e giulia e poi la coppia. alla fine è anche normale se tipo si vedono delle foto o robe così di farci tweet o cose del genere ma se un giorno si dovessero lasciare io continuerò sempre a sostenere entrambi. — gaia🎡🎢 (@_pratofiorito_) June 16, 2021

I frame del video in questione hanno preso a circolare immediatamente online, scatenando i commenti dei tanti sostenitori dei due piccioncini. I quali intanto, sempre più complici e uniti, sono dapprima scesi in spiaggia coperti da giganteschi ombrelli.

Poi, abbraccianti e sorridenti, hanno raggiunto la riva, guidati dalle dritte degli esperti per il loro shooting super passionale!