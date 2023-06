Nelle ultime ore si è diffusa una strana notizia su Giulia Stabile. Qualcuno sostiene che la ballerina professionista di Amici soffra di una malattia rara. E’ davvero questa la realtà? La fidanzata di Sangiovanni si è lasciata andare ad uno sfogo sui social.

Giulia Stabile ha una malattia rara?

Il sito Tattoomuse, piattaforma dove si possono porre domande di ogni tipo e ottenere risposte, sostiene che Giulia Stabile abbia una patologia rara. Si tratta della malattia di Huntington, un disturbo generico neurodegenerativo del sistema nervoso centrale che causa “movimenti coreici involontari, disturbi psichiatrici e del comportamento e demenza”. La realtà è davvero questa? La ballerina professionista di Amici ha rotto il silenzio sui social, abbandonandosi ad uno sfogo.

Lo sfogo di Giulia Stabile

Giulia ha dichiarato:

“Scusatemi ma accetto tutto ciò che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola, ma qui anche no. Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia, detto ciò mi date l’opportunità di sensibilizzare chi mi segue su determinati temi”.

La Stabile non ha nessuna malattia rara, quindi il sito Tattoomuse ha preso un palo e il motivo è molto semplice: le risposte sono prodotte da un sistema automatico.

Giulia Stabile non ha una malattia rara

Fortunatamente, Giulia Stabile non ha una malattia rara. Nonostante tutto, ne ha approfittato per sensibilizzare i fan sul tema. Quanto successo alla ballerina professionista di Amici dimostra per l’ennesima volta che il web non sempre è affidabile.