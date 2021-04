Giulia Stabile, il vecchio messaggio contro Alessandra Celentano: “Troppo dura”

In passato Giulia Stabile ha scritto un post via social in cui ha preso le difese di un ex ballerina dello show insultata da Alessandra Celentano.

Giulia Stabile è senza dubbio una delle concorrenti “favorite” di questa nuova edizione di Amici e in tanti credono che sarà lei la vincitrice del programma. Sui social è emerso un suo vecchio messaggio in cui si esprimeva contro la professoressa Celentano.

Giulia Stabile contro Alessandra Celentano

Giulia Stabile ha sempre seguito Amici di Maria De Filippi, e prima di approdare allo show come concorrente era solita commentare lo show con gli amici attraverso i social. Durante una passata edizione del programma, la ballerina ha scritto un post apertamente critico nei confronti di Alessandra Celentano, spesso severa con i concorrenti della scuola. In merito all’ex concorrente di Amici Vittoria Markov – vittima della furia della Celentano – Giulia Stabile ha scritto in un post:

“Povera.

Io non guardo il suo fisico quando balla, lei è una dei pochi ballerini di Amici di quest’anno che ti emozionano. Io adoro la maestra Celentano ma penso che in questo caso sia stata un po’ troppo dura e non abbia fatto caso ai sentimenti di Vittoria”.

Alessandra Celentano è famosa per i suoi modi particolarmente duri, e durante questa edizione dello show il suo modo di fare le è costato numerose critiche (specie visto ciò che ha detto a Rosa Di Grazia).