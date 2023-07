Giulia Stabile, lo sfogo: "Non voglio più leggere invenzioni simili"

La ballerina Giulia Stabile ha deciso di replicare contro alcune critiche non vere rivolte contro di lei via social.

Giulia Stabile: le critiche via social

Nelle ultime ore sui social c’è chi ha insinuato di aver incontrato Giulia Stabile e Wax e di non aver ricevuto loro alcun cenno di risposta. In tanti hanno quindi accusato i due ex volti di Amici di ingratitudine verso i loro fan, e alla questione ha deciso di rispondere la stessa ballerina ed ex vincitrice di Amici, che ha scritto via social: “Mi dispiace leggere di aver negato il saluto a qualcuno. Chi mi ha conosciuta sa che mi fermo sempre nonostante ‘gli impegni’ (come magari è successo a Desenzano o come quando sono insieme ad amici), ci tengo a dedicare il ‘giusto’ tempo a tutti voi. Spero di non dover più leggere invenzioni simili. Ci tenevo a precisarlo perché, nonostante io legga molte cavolate sul mio conto, sapete quanto tenga a rispettare chi mi sostiene e chi rende tutto questo possibile”, ha affermato.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e intanto in molti, tra i fan dei social, hanno espresso la loro solidarietà a Giulia per quanto affermato. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?