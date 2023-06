Giulia Stabile ha allarmato i suoi fan sui social affermando di star attraversando un periodo buio della sua vita.

Giulia Stabile: lo sfogo via social

Alcuni giorni fa attraverso i social, Giulia Stabile ha praticamente confermato la fine della sua storia con Sangiovanni. A seguire la ballerina ha pubblicato uno sfogo via social dove ha confessato ai suoi fan che starebbe attraversando un periodo buio. Giulia non ha svelato i retroscena della questione, ma ha aggiunto che proverà a esprimere il suo dolore a modo suo (ossia ballando). “Non vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare e di versare lacrime?”, ha detto la ballerina, e ancora: “Periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo. Non mi appartiene mostrarli pubblicamente però questa volta ho deciso di mettermi a nudo e mostrarvi anche questo mio lato. Lo farò a modo mio sul palco”.

Alcuni giorni fa Giulia Stabile ha rotto il silenzio sulla sua storia con Sangiovanni da cui, secondo molti, si sarebbe separata. “Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”, ha dichiarato la ballerina senza scendere in particolari.