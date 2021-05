Giulia Stabile tra i professionisti di Amici 21? Parla Veronica Peparini

Dopo la vittoria ad Amici Giulia Stabile diventerà una ballerina professionista dello show? Sulla vicenda si è espressa Veronica Peparini.

Giulia Stabile diventerà una delle ballerine professioniste di Amici 2021? La fidanzata di Sangiovanni è stata la prima del talent show a conquistare la vittoria in quanto ballerina e sul suo futuro nel mondo della danza si è espressa l’insegnante Veronica Peparini, che non ha escluso un giorno di vederla come danzatrice professionista all’interno del famoso show.

“In verità Giulia Stabile ha vissuto l’inizio in maniera trattenuta.

Era un po’ bloccata e piano piano però questo è stata la sua forza. Lei stava in questa scuola per il piacere di ballare. Lei è una ragazza bella, pulita”, ha dichiarato l’insegnante, e ancora: “Questo fino alla fine non possiamo saperlo. Sono cose che ritengono i ballerini di dire al momento giusto quando sarà. Io glielo auguro, se lo desidera. Se vuole farlo spero succeda davvero. Adesso non lo posso dire ancora, se sarà si saprà a breve.

Ha tutte le carte in regola, è una brava ballerina e potrebbe entrare tra i professionisti. Le auguro di fare sempre di più e di non sentirsi mai arrivata. Ma non è così il suo carattere quindi farà il giusto percorso restando umile”.

Giulia Stabile: gli altri ballerini professionisti

Se Giulia entrasse nel programma in qualità di ballerina professionista non sarebbe di certo l’unica: delle edizioni passare anche Andreas Muller, Stefano De Martino, Giuseppe Giofrè e Giulia Pauselli hanno partecipato al programma come ballerini professionisti dopo avervi preso parte come concorrenti.

In tanti sperano di vedere di nuovo Giulia all’interno dello show che le ha dato la notorietà, e soprattutto in tanti sperano di saperne di più sulla sua storia d’amore con Sangiovanni.

Giulia Stabile e Sangiovanni

Giulia è giunta alla finale di Amici in compagnia del fidanzato Sangiovanni. Il ragazzo è stato il primo ad applaudire la sua vittoria e in seguito alla fine dello show la stessa ballerina ha confessato: “Lui è stato felicissimo della mia vittoria: durante tutto il percorso, sia nei pomeridiani che nelle serate, ha vinto tutto quello che poteva vincere, certo – la coppa di Amici sarebbe stata la ciliegina sulla torta – però mi ha pure detto ‘forse sarei più felice se vincessi tu per il fatto di poter mandare un messaggio forte, poter essere d’esempio per tanti ragazzi a casa”.