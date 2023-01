Giulia Torelli contro gli artisti di strada: la replica di Luca Bizzarri

Giulia Torelli, influencer già finita nell’occhio del ciclone per alcune delle sue dichiarazioni relative agli anziani al voto, ha aizzato un’altra polemica per le sue parole contro gli artisti di strada.

Giulia Torelli: la replica di Luca Bizzari

In queste ore anche Luca Bizzarri si è scagliato pubblicamente contro Giulia Torelli, l’influencer che nelle scorse ore si è scagliata contro alcuni artisti di strada che si stavano esibendo in Corso Vittorio Emanuele causando, a suo dire, dell’inquinamento acustico. “Corso Vittorio Emanuele presa in ostaggio dai chitarrini, mezza via presa in ostaggio da questi con la batteria che spaccano i timpani. Nell’altra metà c’è uno che fa le acrobazie.

Cioè non si riesce a camminare in città… Devono esibirsi. Inquinamento acustico!”, ha tuonato l’influencer, a cui Bizzarri ha replicato:

“No non è inquinamento acustico, magari è stata gestita male dal Comune e ce ne sono troppi, ma quelli lì che suonano i chitarrini e fanno le acrobazie di solito ragazzi o ragazze che hanno studiato per suonare il chitarrino (…) sono ragazzi che si esibiscono e che magari hanno pagato anche una tassa per esibirsi lì.

Dire cazzate, questo è inquinamento acustico”.

In seguito alla polemica sorta in rete e dopo quanto affermato da Bizzarri in merito alla questione, Giulia Torelli ha puntualizzato: “Non è fastidio verso gli artisti, ma verso il rumore e della musica molto forte che c’era in quel momento. Non ho chiesto un’ordinanza al Comune per chiedere di liberare piazza Duomo, sono contenta che loro abbiano il loro pubblico davanti al quale esibirsi, ho espresso un fastidio in un momento particolare e infatti poi me ne sono andata.

Non comprendo il fastidio degli altri… Ci sta”.

Alcuni mesi fa la Torelli si era espressa con toni aspri in merito alla partecipazione degli anziani al voto e in seguito a quanto da lei affermato era stata costretta a scusarsi pubblicamente.